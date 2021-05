Beleza Decola: O Crescimento Do Setor De Cosméticos

A intensificação dos hábitos de higiene pessoal mostrou um crescimento no setor. Um grande exemplo é a Prohall, empresa voltada para produtos de cuidado pessoal e estética, que registrou mais de 165% de crescimento entre janeiro e dezembro de 2020, a venda de mais de 500 mil unidades e projeta para 2021 a venda de 800mil produtos e um crescimento de 60%.

No primeiro trimestre do ano, a companhia apresentou um crescimento de aproximadamente 74% comparado ao ano passado e a venda de mais de 34.000 mil produtos. As mulheres representaram 63% dos consumidores, e os homens representaram 27%.

O público que mais comprou foi com faixa etária entre 33 anos, o que representa 28% do total. Para o mês de abril, a expectativa é de 150% de crescimento. “O crescimento de 2020 foi um grande incentivo para continuar a investir e fazer com que a marca se expanda ainda mais. Para esse ano espera-se um grande crescimento da marca”, conclui Shalisa Boso, Diretora Administrativa do Grupo Prohall.