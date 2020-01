Biblioteca celebra 10 anos com programação especial

Em fevereiro a Biblioteca de São Paulo completa 10 anos de funcionamento. Para comemorar a década de existência, a unidade preparou uma programação especial e gratuita, no qual receberá espetáculos, encontros com escritores – entre eles, Pedro Bandeira – , workshop internacional, exposição, oficinas, música e muito mais.

A programação de aniversário começa já no dia 1º de fevereiro, sábado, com a Exposição Invenções Gráficas na Ilustração Ibero-americana, com curadoria do ilustrador Fernando Vilela e realizada em parceria com o Instituto Tomie Ohtake e a Fundação SM. A exposição permanecerá no espaço até o dia 29 de março. Já no dia seguinte (2/02), domingo, é a vez do show-leitura com o Hélio Flanders & As Folhas da Relva. A apresentação começa às 15h.

Ao final de cada evento, os escritores realizarão bate-papo com o público, além da presença de Pedro Bandeira, estão previstos outros bate-papos com o público no sábado e domingo, dias 15 e 16.

Confira a programação completa:

13 e 14 de fevereiro – quinta e sexta-feira

9h30 às 17h – Workshop Internacional Mediação: Uma Biblioteca para Hoje e para Todos, realizado pelo SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo).

15 de fevereiro – sábado

11h – Bate-papo com o escritor Pedro Bandeira, mediado pelo jornalista Manuel da Costa Pinto;

14h – Oficina lúdica e gastronômica com o chef Andy Giacometti; e

16h – O espetáculo Os Mequetrefe, com o Grupo Parlapatões.

16 de fevereiro – domingo

11h30 – Jogos do Mundo com o coletivo Caravana Lúdica

12h às 16h – Haverá sessões de contações de histórias no Parque da Juventude com a Cia. Duo Encantado

13h – Oficina de Poesia, com Jonas Samaúma;

14h – Oficina Maker Corrida Maluca, com Glauco Paiva; e

16h – Apresentação do Agrupamento Musical do Consulado da Portela de São Paulo