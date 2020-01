Biblioteca de São Paulo monta programação especial neste sábado (11)

Neste sábado (11/01), a Biblioteca de São Paulo promete um dia bem especial para a criançada e para as famílias. O destaque da programação fica por conta das oficinas maker, que começa às 14h, no qual os participantes criarão uma luminária de super-herói.

A atração é organizada pela Escola do Inventor e é recomendável para maiores de 7 anos. Os participantes irão aprender sobre o funcionamento de circuitos elétricos e quais materiais conduzem ou não a eletricidade.

Mas as atrações não param por aí. O dia começa com a Yoga, às 10h, e termina com a atração “Hora do Conto”, uma contação de histórias da “Mônica é daltônica?”, de Mauricio de Sousa. Confira a programação completa:

Biblioteca de São Paulo

10h às 11h30 – Compartilhando Saberes: Yoga – Em ambiente aconchegante e inspirador, você poderá desfrutar desta prática milenar, que promove o bem-estar e a melhora da qualidade de vida. Com Amanda Velloso. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

11h às 11h45 – Lê no Ninho – Atividade de estímulo e iniciação à leitura para crianças entre 6 meses e 4 anos, realizada com livros lúdicos, contação de histórias e músicas. Pais e responsáveis podem, ao fim, emprestar os kits utilizados, com dois livrinhos e um fantoche, e reproduzir a experiência em casa. Com equipe BSP. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

11h às 13h00 – Jogos para Todos! – Oficina de xadrez. Os participantes aprendem as regras, os movimentos das peças e algumas táticas, além de disputar partidas. Pessoas com deficiência visual dispõem de tabuleiros adaptados. Com a FOX – Formação e Orientação de Xadrez. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

14h às 16h – Oficina Maker – Luminária Super-herói – As crianças irão criar uma luminária com personagem, além de aprender o funcionamento de circuitos elétricos e quais materiais conduzem ou não a eletricidade. Indicado para pessoas a partir de 7 anos. Com Escola de Inventor. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

16h às 17h – Hora do Conto – Contação de histórias da literatura infantojuvenil, para aguçar o hábito da leitura e a imaginação das crianças. “Mônica é daltônica?”, de Mauricio de Sousa. Com o Grupo #BoraLê. Não é necessário fazer inscrição.

Sábado na Biblioteca

Quando: 11 de janeiro, sábado

Onde: Biblioteca de São Paulo – Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Santana

Entrada: Gratuita

Foto: Dibulgação