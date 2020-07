Biblioteca de São Paulo promove debate sobre o livro “A obscena senhora D”

No dia 24 de julho, domingo, às 15h, a Biblioteca de São Paulo fará um debate virtual sobre o livro “A obscena senhora D”, de Hilda Hilst. Para participar é necessário se inscrever pelo site (clique aqui).

A protagonista do livro é uma mulher de 60 anos, que fica viúva e se refugia no vão da escada da casa que dividia com o marido. Sozinha e em luto, ela refaz a trajetória de sua vida e se questiona sobre sua própria existência.

Debate do livro: “A obscena senhora D”, de Hilda Hilst

Quando: Dia 24 de julho, das 15h às 17h

Inscrições: www.bsp.org.br/inscricao

Observação: Ao se inscrever, os primeiros participantes recebem um link da editora para baixar o título gratuitamente