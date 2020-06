Biblioteca de São Paulo promove debate sobre o livro “O Cloro” nesta sexta (19)

No dia 19 de junho, sexta-feira, a Biblioteca de São Paulo realiza a discussão do romance “Cloro”, do escritor e diplomata Alexandre Vidal Porto. O debate acontece às 17h e será de forma virtual em razão da pandemia do coronavírus (covid-19). As inscrições estão abertas, pelo link (clique aqui).

Na trama, uma tragédia familiar desestrutura a vida burguesa de um homem gay que ainda não assumiu sua orientação sexual. Morto precocemente, Constantino, o protagonista, narra sua história do túmulo, como o Brás Cubas de Machado de Assis.

O encontro será realizado por meio da plataforma Zoom, em link que será enviado aos participantes por e-mail.

Clube de Leitura com o livro “O Cloro”

Quando: 19 de junho, sexta-feira

Horário: das 15h às 17h

Inscrições: www.bsp.org.br/inscricao