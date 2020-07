Biblioteca de São Paulo recebe o músico Tony Belloto do Titãs para um bate-papo

O escritor e compositor e guitarrista da banda Titãs, Tony Bellotto, participa do bate-papo ‘Segundas Intenções Online’ da Biblioteca de São Paulo. A ação acontece no dia 3 de agosto, segunda-feira, às 19h e será transmitido ao vivo na página no Facebook (@BSPbiblioteca).

O bate-papo com Belloto mostrará sobre as técnicas de escrita criativa para os amantes da literatura, além disso, o músico também falará um pouco de sua consagrada carreira de artista.

Bellotto estreou na literatura em 1995, com “Bellini e a Esfinge”, primeiro romance policial da série protagonizada pelo investigador Remo Bellini. Também se lançou em outros gêneros, com “Lô” (2018), “Machu Picchu” (2013) e “No Buraco” (2010).

Mas recentemente, em maio deste ano, lançou um livro novo, “Dom”, que conta a história de um jovem de classe média convertido em chefe de quadrilha no Rio de Janeiro dos anos 2000.

Segundas Intenções Online – Bate-papo com Tony Bellotto

Quando: 3 de agosto, segunda-feira

Horário: das 19h às 20h

Mediação: Manuel da Costa Pinto

Transmissão: Facebook (@BSPbiblioteca)

Foto: Silmara Ciuffa/Divulgação