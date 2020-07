Biblioteca de SP realiza oficinas de História em Quadrinho e produção de vídeo

Neste mês de julho a Biblioteca de São Paulo separou atividades voltada para os amantes da cultura POP. As atrações vão falar sobre o mundo dos quadrinhos, redes sociais e produção de vídeo clipe. Para participar de alguma dessas atividades é necessário se inscrever pelo site (clique aqui).

Entre os dias 20 e 24 de julho, das 19 às 21h, acontece a oficina online “Histórias em Quadrinhos“, com Lourenço Mutarelli. A atração pretende aprofundar o olhar dos participantes sobre esta arte. São indicadas participantes maiores de 16 anos.

Já no dia 30 de julho, acontece o curso online “Produção de Videoclipe de Baixo Orçamento“, com Diana Boccara e Leo Long. O encontro está marcado para acontecer das 15h às 17h, e é indicado para maiores de 15 anos.

Além dessas atrações, a Biblioteca continuará com as atividades dos programas Lê no Ninho, Hora do Conto, Pintando o 7 e o Leitura ao Pé do Ouvido. Para saber mais sobre a programação acompanhe as páginas no Facebook (@BSPbiblioteca) e no Instagram (@bspbiblioteca).

Foto: Lourenço Mutarelli /Arquivo pessoal