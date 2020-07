Biblioteca São Paulo realiza oficina interativa de contação e criação de história

A partir do dia 25 de julho, sábado, a Biblioteca de São Paulo realizará quatro oficinas sobre criação e contação de história. A atração contará com a participação da escritora Kiara Terra. Para participar das atividades, o interessado deve se cadastrar no link (clique aqui). A atração é volta para crianças e futuros escritores.

No último dia da oficina contará com a participação especial da Priscila Jácomo. Ela é palhaça, criou os espetáculos “Cuidado frágil’ e ‘S.O.S. quase tudo”) e idealizou o projeto Povo Parrir, além de coordenar oficinas.

A mediadora Kiara Terra é escritora, contadora de histórias e criadora do método “A história aberta”. Cursou Arte Dramática no Célia Helena Teatro-escola e Comunicação das Artes do Corpo na PUC. Atualmente, Kiara mora em Portugal, onde é doutoranda em Antropologia da Infância na Universidade do Minho.

Hora Conto Interativa– Histórias para sonhar no dia de hoje

Quando: Sábado, 25 de julho, 1º, 8 e 15 de agosto

Horário: das 16h às 16h45.

Faixa etária: a partir de 5 anos.

Inscrições: clique aqui

Foto: Paulo Savala / Divulgação