BID oferece curso gratuito de Gestão de Riscos em Projetos

A partir desta segunda-feira (2/03), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está com inscrições abertas para a primeira edição do curso online sobre Gestão de Riscos em Projetos. A capacitação começa no dia 16 de abril, o conteúdo é previsto para cinco semanas, com média de seis horas semanais. As inscrições podem ser feitas pelo link (clique aqui).

As aulas são destinadas aos empreendedores, gestores do setor público ou privado, empresários de todos os portes, profissionais autônomos e estudantes universitários que desejam iniciar ou aprimorar sua jornada adquirindo conhecimentos sólidos sobre como gerenciar riscos em negócios.

Segundo um relatório divulgado em 2018 pelo Sebrae sobre o percentual de sobrevivência de empresas no Brasil, de cada quatro negócios abertos por aqui, um fecha antes de completar dois anos no mercado. Já a Project Management Institute (PMI) afirma que apenas 51% dos projetos do setor público e privado conseguem terminar a tempo, e apenas 57% seguem o orçamento original.

Embora o curso seja totalmente gratuito, os participantes que atingirem bom desempenho podem obter o Certificado de Identidade Verificada, emitido pelo BID, ao custo de US$25. Caso opte pelo certificado verificado, ele receberá ainda 30 unidades de desenvolvimento profissional (PDUs) PMI®.