Biden toma posse como 46º presidente dos EUA e diz que “a democracia prevaleceu”

O democrata Joe Biden, de 78 anos, tomou posse nesta quarta-feira (20) como o 46º presidente dos Estados Unidos. A ex-senadora Kamala Harris, de 55 anos, tomou posse como vice.

Em seu discurso, Biden pediu união para derrotar o extremismo e restaurar a alma americana.

“Temos que nos unir para enfrentar nossos inimigos: raiva, ódio, extremismo, violência, doença, desemprego e desesperança. Com união, podemos fazer grandes coisas, coisas importantes.”

“Aprendemos novamente que a democracia é preciosa”, disse o presidente. “E agora, meus amigos, a democracia prevaleceu.”

“Eu sei que falar de unidade pode soar para alguns como uma fantasia tola nos dias de hoje. Sei que as forças que nos dividem são profundas e reais, e também sei que não são novas.”, afirmou em sua fala o democrata.

Biden também usou seu discurso para fazer uma promessa à comunidade internacional.

“Vamos restaurar nossas alianças e nos reunir com o mundo novamente, não para enfrentar os desafios de ontem, mas os de hoje e de amanhã”.

A cerimonia de posse contou as apresentações das cantoras Lady Gaga, que cantou o hino nacional dos Estados Unidos, e Jennifer Lopez. Também estiveram presentes autoridades como os ex-presidentes George W. Bush, Bill Clinton e Barack Obama.

Donald Trump quebrou uma tradição histórica e não esteve presente na posse de seu sucessor. O agora ex-presidente alega fraude nas eleições em que saiu derrotado.

Joe Biden venceu as eleições de novembro com ampla maioria dos votos: foram 306 votos eleitorais contra 232 do seu adversário.

Trump deixou a Casa Branca na manhã desta quarta e embarcou para seu resort Mar-a-Lago, na Flórida, onde passará a morar a partir de então.