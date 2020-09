Bienal do Livro de SP terá edição virtual em dezembro

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo terá pela primeira vez uma edição virtual, que ocorrerá entre os dias 7 e 13 de dezembro.

Inicialmente, a edição 2020 aconteceria entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro, no Expo Center Norte, mas a organização decidiu cancelar o evento por causa da pandemia do novo coronavírus.

Neste modelo virtual, o público poderá assistir palestras, comprar livros e fazer negócios.

“Pela primeira vez, pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo poderão participar dessa grande festa, conhecendo as novidades, fazendo bons negócios e aproveitando as palestras que jamais estariam disponíveis de outra forma. Nossa expectativa é receber 150 expositores e mais de 1 milhão de visitantes on-line”, afirma Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro, em comunicado.

O organização espera que o site do Bienal tenha até 1 milhão de visitantes e 150 expositores durante os sete dias que ficará no ar.