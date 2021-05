Bilhete Único Estudante passa a ser entregue nos Postos de Atendimento

A SPTrans informa que a primeira via do Bilhete Único Estudante de quem solicitou o benefício desde sexta-feira (21/05), será entregue diretamente nos Postos de Atendimento localizados nos terminais de ônibus municipais, que estão abertos todos os dias, das 6h às 19h. O cartão é impresso na hora e o beneficiado pode escolher o local mais próximo de sua residência.

Para retirar o cartão, o aluno deve ter concluído todo o processo de solicitação da primeira via, tanto para a gratuidade quanto para quem tem direito à meia-tarifa. Após o cadastro ser aprovado, o aluno deve pagar o valor da solicitação, aguardar a validação, que leva até três dias úteis, e se dirigir ao posto para retirada.

Os postos dos terminais continuam atendendo estudantes que precisam retirar a segunda via do cartão, como já é feito normalmente.

Como solicitar

Para solicitar a primeira via do Bilhete Único Estudante, siga o passo a passo:

Cadastre-se no site da SPTrans: estudante.sptrans.com.br/;

• Informe à Unidade de Ensino que deseja utilizar o Bilhete Único de Estudante no ano vigente;

• Aguarde o envio dos seus dados de matrícula à SPTrans pela Unidade de Ensino;

• Acompanhe a confirmação de sua matrícula no site;

• Caso você já possua um Bilhete Único de Estudante ativo, utilizado em ano(s) anterior(es), será necessário efetuar o cancelamento pelo site www.sptrans.com.br/atendimento para depois solicitar um novo. Se preferir, outra opção é permanecer com esse mesmo cartão, por sua inteira responsabilidade, desde que ele esteja em perfeito estado de funcionamento e conservação, sem trincas ou envergaduras e com a foto e numeração, impressas na parte frontal, legíveis;

• Nos dois casos, seja para receber um novo cartão ou renovar um cartão usado, pague o valor da solicitação disponível pelo site no menu “Estudante” “Solicitação do Benefício” ou dirija-se a um Posto de Atendimento da SPTrans e pague o valor correspondente a 7 tarifas de ônibus vigentes e receba o seu cartão no ato;

• Se preferir emitir o boleto, aguarde a confirmação do pagamento (que leva até três dias úteis) e retire o cartão em qualquer um dos Postos de Atendimento da SPTrans localizados nos terminais de ônibus. Para isso, é necessário apresentar documento oficial com foto e o comprovante de pagamento.