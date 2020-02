Bloco 442 celebra o carnaval no Sesc Santana

O carnaval invade o Sesc Santana nos dias 23 e 24 de fevereiro, domingo e segunda-feira, com o Bloco 442. Os dois desfiles trazem hits, em arranjos carnavalescos singulares, que todo mundo ama e sabe cantar do início ao fim. A entrada é franca.

Um repertório que atravessa gerações e resgata memórias afetivas do público de todas as idades. Enquanto os metais tocam Shakira, Madonna, Rihanna, Beyoncé, Spice Girls e Britney Spears, a batucada suinga no pagode, baião, ijexá e axé, criando uma sonoridade única e inovadora.

Bloco 442 no Sesc Santana

Quando: Dias 23 e 24 de fevereiro, domingo e segunda-feira, às 18h

Onde: Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo

Entrada: Gratuita

Foto: Agência Bele/Divulgação