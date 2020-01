Bloco Pequeno Burguês leva às ruas a pergunta se a terra é plana

Os desfiles de rua são a grande atração do carnaval de 2020 na cidade de São Paulo. E o Bloco do Pequeno Burguês promete muita diversão com o desfile “A Terra Achatou”, no dia 29 de fevereiro, sábado. O enredo é uma brincadeira sobre o movimento terraplanista, pessoas que acreditam que o formato da terra é plana.

Fundado em 2015 por moradores da região e estudantes da PUC-SP, nasceu com o intuito de descentralizar o carnaval de rua da cidade, revigorado nos últimos anos principalmente na região da Vila Madalena e Pinheiros. De lá pra cá, moradores da zona norte – e quem mais quiser participar da folia – podem pular carnaval no seu próprio bairro.

Bloco do Pequeno Burguês – A Terra Achatou

Quando: 29 de fevereiro, sábado, a partir das 12h

Entrada: Gratuita

Roteiro: Concentração: Av. Dumont Vilares 1501 até 1199 (altura do Posto Shell); Dispersão: Av. Dumont Vilares 1109 (altura da Praça Nelson Gibello Gatto)

Foto: Reprodução/Facebook