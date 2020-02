Bloco Todos na Contra Mão desfila em Santana no sábado (15)

O pré-carnaval promete agitar as ruas da zona norte, e no dia 15 de fevereiro, sábado, o Bloco Todos na Contra Mão irá desfilar em Santana a partir das 12h. O aquecimento do Bloco aconteceu no Tremembé e, para este evento, os organizadores estimam que até 2 mil pessoas participem da festa.

A concentração acontece rua Coronel Lúcio Rosales, em Santana. O evento contará com a presença de trio elétrico e atrações como:

Banda Namoral (axé 90 / marchinhas);

Cantor Beto Guerreiro (vocalista da banda Mamonas Diet Music – Cover Mamonas Assassinas);

Dj Rei; e

Cortejo pelas ruas do bairro sob comando da Bateria Contra Mão, acompanhado do casal de mestre sala e porta bandeira (Arthur e Eliana), ala musical com o intérprete Darlan Alves (da escola de samba Águia de Ouro), somados a beleza e simpatia das passistas Cintia Mello (Rainha do Bloco), Thainara Primo (Musa), Soraia Mainardi (Madrinha), Tatiana Coutinho (Princesa) e Michelly da Silva (Rainha Trans).

Outro destaque será a presença das coreógrafas Marcela Ladico e Alinne Moraes, que prometem colocar o público pra dançar até o fim da festa, especialmente com as danças de axé 90.

A festa é gratuita e aberta ao público, no entanto, quem quiser participar do bloco vestindo o abadá, os pontos de vendas são: Buteco Contra Mão, Oitava Produções e Eventos, e Studio Artacho Hair, todos na zona norte. O valor do abadá é R$ 35 e dá direito a chopp livre no dia do evento (os abadás são limitados e o consumo do chopp é válido até o final do estoque).

Desfile do Bloco Todos na Contra Mão em Santana

Quando: 15 de fevereiro, sábado, a partir das 12h

Concentração: Rua Coronel Lúcio Rosales – Santana.

Pontos de Venda (abadás): Buteco Contra Mão (Rua Dr Cesar, 1120 – Santana); Oitava Produções e Eventos (Rua Aluisio Azevedo, 362 – Santana); Studio Artacho Hair (Rua Dr Cesar, 1068 – Santana).

Valor: R$ 35 (dá direito a chopp livre) – quantidade limitada