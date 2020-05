Bloqueio de avenidas em SP começa a partir de hoje (4)

A partir desta segunda-feira (4), a Prefeitura decidiu que irá bloquear ruas e avenidas em São Paulo a fim de aumentar o isolamento social durante o período da quarentena em razão do coronavírus (Covid-19). Na zona norte o trecho bloqueado será a avenida Santos Dumont (B/C) com a avenida do Estado.

No entanto, o bloqueio de hoje funcionará apenas no horário de pico da manhã, das 7h às 9h, e uma faixa será preservada para a circulação dos carros. Segundo a gestão municipal, a medida de hoje tem um caráter “educativos”, pois será o tempo para que os motoristas de adaptem à nova prática.

A partir de amanhã (5), terça-feira, os bloqueios em vias da cidade serão realizados durante todo o dia. Só ficará livre a faixa de ônibus por onde poderão passar ambulâncias e veículos de saúde ou funerários.

Confira as vias que ficarão fechadas a partir de hoje:

Zona Sul – Av. Moreira Guimarães (B/C) x Av. Miruna

Zona Norte – Av. Santos Dumont (B/C) x Av. do Estado

Zona Leste – Av. Radial Leste (B/C) x Rua Pinhalzinho

Zona Oeste – Av. Francisco Morato (B/C) x Rua Sapetuba

Além dos bloqueios a CET irá realizar Blitzes educativas. Elas irão ocorrer em outros dois endereços, ambos na zona oeste, também entre 7h e 9h, são eles:

Dr. Vital Brasil (B/C) x R. Camargo;

João Paulo I (B/C) altura do n° 2.868.

A média da taxa de isolamento social em São Paulo é de 46%, a pior registrada desde o inicio da quarentena. Também se observou que, com mais pessoas saindo de casa, o contagio do vírus aumento na capital paulista, em especial nas periferias.

A taxa de isolamento social considerada ideal é acima de 70%, mas o governo de São Paulo já considera satisfatória quando ela fica acima dos 50%.

Ao longo do mês de abril a gestão municipal já havia promovido “bloqueios educativos” em ruas e avenidas da cidade, entre elas a avenida Inajar de Souza, uma importante via da zona norte, localizada na Freguesia do Ó.

Na última quarta-feira (30), o Secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecido, declarou que a gestão municipal pretende prorrogar a quarentena após o dia 10 de maio.

Máscaras no transporte público

No mesmo dia (4), segunda-feira, passou a ser obrigatório no transporte público o uso de máscaras, tanto para passageiros, como para cobradores e motoristas do veículo.

O item de proteção será obrigatório em ônibus municipais e intermunicipais, metrô e trens da CPTM, além de para motoristas de táxi e de carros de aplicativos.