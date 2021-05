BNE promove webinar gratuito para candidatos em busca de oportunidades

No dia 13 de maio (quinta-feira), às 19 horas, o Banco Nacional de Empregos – BNE promove o webinar “Especial de 1 ano – Webinars BNE”. O encontro virtual será gratuito e tem o objetivo de auxiliar os candidatos em busca de oportunidades no mercado de trabalho e ainda sorteará 10 vips e 50% no primeiro mês para todos os inscritos.

O evento conta com quatro presenças de especialistas: da recrutadora Caroline Rech, formada em Gestão de Recursos Humanos, analista de perfis comportamentais e especialista em recrutamento; Keli Pires, especialista em gestão de carreira e trainer em programa de desenvolvimento; a coach de orientação profissional Luciana Pires, líder de RH na Employer; e a psicóloga Pollyana Ferraz, especialista em gestão de projetos e analista de treinamento.

Para o CEO do BNE, Marcelo de Abreu, o encontro tem como propósito incentivar os candidatos. “Estamos há 22 anos no mercado auxiliando na contratação de inúmeras pessoas. Entendemos a importância de estarmos presentes nesse momento, unidos e empenhados para capacitar, premiar e orientar candidatos na busca por uma vaga”, comenta.