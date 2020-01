Bolos da Villa completa 1 ano com muita qualidade

A Bolos da Villa, que conquistou os moradores do Tremembé e Vila Albertina, completará um ano agora no mês de janeiro. A Casa foi criada um pouco antes do boom no comércio de bolos que a novela “Dona do Pedaço”, da Rede Globo proporcionou. No entanto, mesmo com o aumento da concorrência, a Bolos da Villa se manteve na preferência dos clientes.

A escolha dos clientes pelos Bolos da Villa pode ser explicada pelo sabor e variedade de seus bolos caseiros. Todos os bolos são feitos diariamente e sem o uso de conservantes, aumentando ainda mais o sabor natural do produto.

Entre as opções de sabor que a Casa oferece estão os Bolos de Aveia, Banana e Castanhas, Chocolate, Milho, Churros invertido, Mandioca, Fubá, Canela (Bolo Mágico), Cenoura, Queijadinha, Banana Caramelizada, Maçã com Nozes entre outros, além de Bolos Salgados, Bolos de Pote, Coberturas e um excelente Café Expresso (único na região) para acompanhar. As opções de bolos vão de R$ 8 a R$ 35 para bolos especiais sob encomenda.

Bolos da Villa

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, sábado, das 10h às 20h

Endereço: Av. Sen. José Ermírio de Moraes, 474 – Tremembé

Estacionamento gratuito no Local

Contato: (11) 2991-3210 | (11) 9.8893-3950 (Whatsapp)

