Bolos da Villa: dois anos de sucesso com deliciosos bolos caseiros

A Bolos da Villa, com receitas exclusivas e grande variedade de bolos caseiros, feitos diariamente e sem conservantes, é referência na Zona Norte. Neste mês de janeiro completa dois anos produzindo dezenas de sabores, sempre com muito amor e carinho.

Consagrada pelo sabor, qualidade e variedade de seus bolos caseiros a Bolos da Villa disponibiliza de um espaço aconchegante e agradável para atender seu clientes, onde podem saborear um delicioso “café espresso” (único na região) para acompanhar.

O local trabalha com todos os protocolos de segurança e de distanciamento social para quem quer fazer uma visita.

As opções estão os Bolos de Aveia, Banana e Castanhas, Milho, Churros invertido, Mandioca, Fubá, Canela (Bolo Mágico), Queijadinha, Banana Caramelizada, Maçã com Nozes entre outros, além de Bolos Salgados, Bolos de Pote e Coberturas.

Entre as novidades, estão o Bolo Piscina, com vários sabores, Bolo de Pão de Mel, Pudins de Leite e Chocolate e Bolos de Cenoura com Pudim de Chocolate.

E para se refrescar no verão, o Bolos da Villa também tem sorvetes da Frutiquello, que ficam deliciosos com bolo.

Para quem quer aproveitar todas essas delicias sem sair de casa, a Bolos da Villa aceita encomendas e também entrega via aplicativos Rappi e Uber Eats – e em breve também pelo Ifood.

Bolos da Villa

Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 19h

Endereço: Av. Sen. José Ermírio de Moraes, 474 – Tremembé

Estacionamento gratuito no Local

Contato: (11) 2991-3210 | (11) 9.8893-3950 (Whatsapp)

