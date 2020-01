Bolsonaro eleva salário mínimo a R$ 1.045 para repor a inflação

Na tarde de terça-feira (14/01), o presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciaram que o salário mínimo subirá de R$ 1.039 para R$ 1.045, um aumento de R$ 6. A medida corrigi o reajuste previsto no fim do ano passado. Uma medida provisória (MP) será editada pelo presidente nos próximos dias para oficializar o aumento.

A MP assinada pelo Bolsonaro em 2019 previa um aumento de 4,1% do salário mínimo, o valor correspondia à estimativa do mercado financeiro para a inflação de 2019, no entanto, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e cálculo do IBGE a inflação do ano passado foi de 4,48%. Resultando em um aumento abaixo da inflação.

Em 2011, a então presidente Dilma Rousseff assinou a política que o reajuste do salário mínimo deveria ser acima da inflação. A proposta expirou no ano passado, no entanto, o aumento real do salário mínimo não ocorre desde 2017.