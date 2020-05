Bolsonaro inclui academias e barbearias como serviços essenciais

Na noite de ontem (11), o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) incluiu como atividades essenciais academias, salões de beleza e barbearias. A decisão saiu em uma edição extra do Diário Oficial da União e começa a valer a partir desta terça-feira (12). Com isso, esses estabelecimentos estão poderão funcionar durante a pandemia do coronavírus (Covid-19).

Apesar do decreto, cabe aos estados e municípios aplicarem as estratégias de saúde, como a de regulamentar a quarentena. No entanto, a decisão do Presidente da respaldo jurídico para que empreendedores peçam a reabertura de seus estabelecimentos.

Essa não é a primeira vez que o presidente flexibiliza a quarentena. A primeira vez aconteceu ainda em março, na ocasião a decisão gerou polêmica por incluir templos religiosos como serviço essenciais. A última ocorreu no final de abril e incluía indústrias e serviços de construção.

A decisão vai contra o que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o que alguns estados estão fazendo, que é aumentar o isolamento social. No maranhão, o governador Flávio Dino (PCdoB) decretou lockdown. No entanto, o presidente criticou a postura do governador e comparou o estado com a Venezuela:

Documento e declaração de que vai trabalhar’… Se não tem desce. Assim o povo está sendo tratado e governado pelo PCdoB/MA e situações semelhantes em mais estados. O chefe de família deve ficar em casa passando fome com sua família. Milhões já sentem como é viver na Venezuela

No último informativo do Ministério da Saúde, o Brasil chegou aos 168.331 casos confirmados e a 11.519 mortes pela covid-19. Nas últimas 24h, foram 5.632 novos registros de pessoas infectadas e 396 óbitos. Com esse balanço, a taxa de letalidade ficou em 6,8%.

Segundo a Universidade Estadual de Campinas, para evitar com que os casos de coronavírus aumente significativamente, o estado de São Paulo deve adotar o lockdown a partir de hoje (12).

Segundo a Universidade, o cálculo foi feito considerando os dados reais de crescimento do número de casos ao longo do último mês, que indicam uma taxa de contágio de 1,49 para o estado e de 1,44 para a cidade de São Paulo. Ou seja, no final de abril, cada 100 paulistas infectados transmitiam o novo coronavírus para quase 150 pessoas, em média.

“Essas projeções têm grande chance de estarem subestimadas, pois o nível de isolamento vem caindo desde o início de abril e, entre 5 e 9 de maio, não ultrapassou 50%, o que provocará o aumento da taxa de contágio. Isso se refletirá daqui a 15 ou 20 dias no número de novos casos, depois sobre o número de óbitos”, afirma o matemático Renato Pedrosa, professor do Instituto de Geociência da Unicamp.