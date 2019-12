Bolsonaro lança o Médicos pelo Brasil para substituir o programa Mais Médicos

Ontem, quarta-feira (18/12), o presidente Bolsonaro sancionou a lei que cria o Médicos pelo Brasil. O novo programa vem para substituir o antigo Mais Médicos, criado pela ex-residente Dilma Rousself (PT). Segundo o governo, serão abertas 18 mil vagas para médicos em todo o país.

De acordo com o texto, os médicos cubanos que foram desligados pelo governo Federal poderão se cadastrar no novo programa, no entanto, eles terão dois anos para revalidarem seus diploma por meio do exame Revalida.

Vale lembrar que o Bolsonaro vetou a proposta do Congresso Nacional que permitiria o Revalida para médicos formados no exterior em faculdades privadas. Ser aprovado no Revalida é uma condição obrigatória para que médicos que não tenham diplomas expedidos no Brasil possam ter registro no CRM e exercer a profissão no país.

De acordo com o ministério da Saúde, o programa irá ampliar em 7 mil vagas a oferta atual de médicos em municípios de pequeno porte e que estão afastados dos centros urbanos, além de promover a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade.

O ministro da pasta, Luiz Henrique Mandetta, deu uma entrevista dizendo: “Já iniciamos a construção do processo seletivo, esperamos trabalhar com isso no mês de fevereiro, para chegarmos com os primeiros profissionais aproximadamente no mês de abril”.

Contratação

Os interessados aprovados pelo programa serão de enviados às unidades de saúde escolhidas pelo ministério. O médico terá dois anos para realizar curso de especialização em medicina de família e comunidade. O valor da bolsa é de R$ 12 mil mensais, mais gratificação de R$ 3 mil para locais remotos ou R$ 6 mil adicionais para distritos indígenas, ribeirinhas e fluviais.