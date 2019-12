Bolsonaro veta a distribuição de 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores

Na quinta-feira (12/12) o governo Bolsonaro vetou o repasse de 100% do lucro do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) aos trabalhadores. Com a decisão, volta a valer a distribuição de apenas os 50% do valor arrecadado do Fundo.

A proposta de mudança partiu do presidente Bolsonaro, no entanto ele próprio recuou da decisão e voltou com a proposta do ex-presidente Michel Temer, quando em 2017 estabeleceu o repasse da metade do lucro do FGTS.

Na ocasião, a decisão do repasse integral ajudou na liberação dos saques de contas ativas e inativas do Fundo.

Como justificativa ao veto, publicada em Diário Oficial, a distribuição do valor cheio do Fundo ajudaria “as camadas sociais de maior poder aquisitivo, que são as que possuem maior volume de depósitos e saldos na conta do FGTS”.