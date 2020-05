Bom Prato oferecerá refeições gratuitas para população de rua

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira que o programa Bom Prato irá oferecer refeições gratuitas para população em situação de rua. O benefício começará nesta segunda-feira (1º) e irá até o dia 30 de julho e pode ser prorrogada.

Para conseguir a isenção do valor, a população de rua deverá apresentar um cartão com QR Code no qual irá informar se o beneficiário pelas prefeituras.

No entanto, movimentos sociais criticam a exigência do cartão para ter acesso ao benefício. O padre Julio Lancellotti, que há décadas trabalha com a população em situação de rua, escreveu em suas redes sociais:

“É inacreditável um texto desse ! Como o morador de rua terá uma identificação de não albergado emitida pela prefeitura!”

Segundo o governo estadual, a isenção irá beneficiar 15 mil pessoas em situação de rua. O investimento para essa iniciativa é de R$ 2 milhões.

Desde o início de abril, os 59 restaurantes Bom Prato passaram por rápidas adaptações com o intuito de servir as refeições para viagem, em embalagens e com talheres descartáveis. O horário de atendimento também foi ampliado para evitar aglomerações, sendo os cafés da manhã das 7h às 9h, almoços das 10h às 15h e jantares das 17h30 às 19h, ou enquanto houver refeições disponíveis.

Foto: Governo de SP/Divulgação