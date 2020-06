Bom Prato prorroga a oferta de três refeições diárias

Até o dia 31 de julho a rede Bom Prato continuará a ofertar três refeições diárias, sendo elas café da manhã, almoço e jantar. A medida tem o objetivo ajudar famílias em vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua prejudicadas por conta da pandemia do coronavírus (covid-19).

Além da decisão da alimentação, as 59 unidades do Bom Prato estão abertas todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados. A alimentação é oferecida em uma embalagem descartáveis e a refeição ainda está proibida dentro das unidades.

O horário de atendimento permanece sendo:

cafés da manhã, das 7h às 9h;

almoços das 10h às 15h; e

jantares das 17h30 às 19h ou enquanto houver refeições disponíveis.

Todas as equipes das unidades estão reforçando constantemente as orientações de prevenção, disponibilizando lixeiras nas calçadas, instruindo o distanciamento na fila (inclusive com marcações no chão) e fornecendo álcool em gel (à disposição em todas as unidades).

Alimentação gratuita

Em razão de pressão de movimentos sociais ligados à população em situação de rua, o Governo de São Paulo anunciou a gratuidade nas refeições do Bom Prato para pessoas em situação de rua. Entretanto, a medida é válida apenas para pessoas cadastradas pelos centros municipais.

A medida revoltou movimentos sociais, que criticam a exigência do cartão para ter acesso ao benefício. O padre Julio Lancellotti, que há décadas trabalha com a população em situação de rua, escreveu em suas redes sociais:

“É inacreditável um texto desse ! Como o morador de rua terá uma identificação de não albergado emitida pela prefeitura!”

Segundo a gestão estadual, é de responsabilidade dos municípios quantificar, identificar e localizar os beneficiários, bem como entregar os cartões e efetuar o monitoramento da prestação dos serviços.