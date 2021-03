Bombeiros realizam campanha de doação de sangue

Por conta da baixa dos estoques, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo se solidarizou à Pró-Sangue e deu início a uma campanha de doação de sangue junto aos seus efetivos.

A inciativa vai de 22 a 25 de março e acontece na sede do Comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, localizado no centro histórico da capital.

A corporação disponibilizou os grupamentos para receberem as coletas externas que estão sendo organizadas pela Pró-Sangue. O primeiro grupo de efetivos a aderir a esse mutirão de solidariedade foi o Comando do Corpo de Bombeiros.

Os policiais e bombeiros militares que tiverem interesse em participar da ação podem se dirigir ao local até o dia 25 de março. Não há necessidade de prévio agendamento. Basta vestir suas máscaras e consultar os pré-requisitos de doação (clique aqui) para ver se não há impedimentos para o procedimento.

A população que quiser doar em nome dos Bombeiros pode agendar a doação pelo site da Pró-Sangue (clique aqui) e mencionar para os atendentes, no momento do cadastro, a campanha Bombeiro Sangue Bom, para que o registro seja feito.