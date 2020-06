Brasil chega a 30 mil morte por coronavírus

Pela última atualização de vítimas divulgada pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 30.058 óbitos por coronavírus (covid-19). Somente nas últimas 24h foram contabilizadas 623 novas mortes. Se compararmos com o 1° dia de maio, houve um aumento de quase 500%.

O resultado coloca o Brasil em quarto país com mais casos de óbitos pela doença, ficando atrás apenas de Estados Unidos, Reino Unido e Itália.

Em relação a pessoas infectadas pelo vírus, o Brasil já é o segundo país com maior número de pessoas diagnosticadas. Somente nas últimas 24h foram 12.247 casos confirmados. Desde o inicio da pandemia foram contabilizadas 523.447 casos confirmados da doença.

Apesar dos alto índice de contagio e de mortalidade da doença, diversas universidades brasileiras, entre elas a Universidade de São Paulo (USP) apontam que no Brasil a uma brutal subnotificação de casos da doença, fazendo com que o número possa ser de 10 a 11 vezes maior.

Segundo relatório da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), que foi divulgado pela imprensa, essa subnotificação ocorre em razão da falta de testagem em massa.

De acordo com a Pasta, atualmente 211.080 pessoas estão curadas da covid-19, o que representa 40% do número total de casos confirmados.

São Paulo

O estado de São Paulo continua sendo o epicentro do coronavírus no Brasil, totalizando 111 mil casos confirmados e 7.667 mortes. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro, com 5.462 óbitos, Ceará (3.188), Pará (2.925) e Pernambuco (2.875).

Na última segunda-feira (1º), São Paulo deu inicio a “quarentena inteligente”, no qual o Estado é dividido em cinco fases (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”.

Neste novo programa, a capital paulista está na “fase laranja”, no qual permite a reabertura de comércio, shopping, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias. Em todo esses casos, os serviços precisam funcionar com horário reduzido e com capacidade de até 20%.

No entanto, o prefeito Bruno Covas (PSDB), estendeu a quarentena até o dia 15 de junho. A decisão ocorre em razão do critério estipulado pela gestão municipal, no qual pretende flexibilizar apenas os estabelecimentos comerciais que apresentarem um plano de reabertura que deverão apresentar exigências sanitárias.