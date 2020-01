Brasil criou 644 mil vagas de emprego formal no ano de 2019

No ano passado, o Brasil registrou a criação de 644 mil vagas de empregos formal, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número supera em 21,63% o ano de 2018 e, de acordo com o ministério da Economia, o resultado é considerado o maior desde o ano de 2013, quando foram abertas mais de 1 milhão de postos de trabalho.

Os dados do Caged, divulgados nesta sexta-feira (24/01), mostram que o estoque de empregos formais chegaram a 39 milhões de vínculos, frente a 38,4 milhões em 2018. Todos os oitos setores da economia registraram saldo positivo no último ano. O destaque ficou com o setor de Serviços, que correspondeu pela geração de 382,5 mil postos. Confira a relação abaixo:

Serviço: 382,5 mil postos;

Comércio: 145.4 mil postos;

Construção civil: 71.1 mil postos;

Indústria: 18.3 mil postos;

Agropecuária: 14.3 mil postos;

Serviços Industriais de Utilidade Pública: 6.430 mil postos;

Extrativa mineral: 5.005 mil postos;

Administração pública: 822 postos.

A região Sudeste se destaca por ser registrar o maior saldo positivo na geração de empregos do país, com a criação de 318,2 mil vagas; logo em seguida vem a região Sul, com 143,2 mil postos; o Nordeste abriu 76,5 mil; no Centro-Oeste foram 73,4 mil; e no Norte, 32,5 mil.

A pesquisa também mostrou impactos positivos no salário do trabalhador. Em 2019 o salário médio de admissão foi de R$ 1.626,06 e o salário médio de desligamento, de R$ 1.791,97. Em termos reais (considerado o deflacionamento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC), registrou-se crescimento de 0,63% para o salário médio de admissão e de 0,7% para o salário de desligamento, quando comparamos com novembro do ano passado.