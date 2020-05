Brasil é o 3º país com mais casos de Covid-19 do mundo

Após a divulgação do último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou o Reino Unido e é o terceiro país com mais pessoas infectadas pelo coronavírus (covid-19) do mundo, segundo dados da universidade americana John Hopkins. Atualmente Brasil tem 254.220 casos confirmados e 16.792 mortes pela doença.

Nas últimas 24h, o Brasil registrou 13.140 novos casos da doença e 674 mortes pala Covid-19. A taxa de letalidade da doença é de 6,9%. Vale lembrar que, apesar do alto número, o país está em 110º no ranking de nações que mais fazem testes, segundo o site World o Meters (que coleta dados mundiais).

Em razão da falta de testes, especialistas e instituições avaliam que no Brasil há uma subnotificação brutal. Pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), avaliam que o número de contaminados pode ser até 15 vezes maior do que o divulgado pela Pasta.

Pessoas recuperadas

Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 18 de maio foram recuperadas 100.459 pessoas da Covid-19, o que representa 39,5% do total de casos confirmados até o momento. Outras 136.969 pessoas estão sendo acompanhadas (53,9%) por profissionais que monitoram a evolução da doença.

São Paulo

O Estado de São Paulo lidera o ranking com mais casos confirmados e mortes causadas pela doença no Brasil, com 63.066 pessoas infectadas e 4.823 óbitos. Em razão disso, o prefeito da capital paulista Bruno Covas (PSDB) adiantou dois feriados para essa semana a fim de aumentar a taxa de isolamento social.

O segundo estado com mais casos do coronavírus é o Rio de Janeiro, com 2.852 óbitos, seguido por Ceará (1.746), Pernambuco (1.640) e Amazonas (1.433).

Foto: Anastasia Gepp /Pixabay