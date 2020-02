Brasil fecha 2019 com rombo de R$ 95 bilhões

De acordo com os dados do Tesouro Nacional, divulgados hoje (29/01), a conta pública fechou com saldo negativo de R$ 95,1 bilhões. Com este resultado, será o sexto ano que o Brasil fecha com um resultado negativo do déficit primário.

Apesar do rombo, o resultado foi melhor do que o ano de 2018, quando as contas fecharam com uma dívida de R$ 120 bilhões. No entanto, vale lembrar que em outubro de 2018, Paulo Guedes, ministro da Economia, havia declarado que poderia zerar o déficit no primeiro ano de governo.

O déficit primário representa o resultado negativo nas contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública.

De acordo com o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, o déficit veio maior que o esperado por causa de capitalizações de estatais, que consumiram R$ 10,1 bilhões em 2019, dos quais R$ 9,6 bilhões apenas em dezembro. Desse total, a maior despesa ocorreu com a Emgepron, empresa da Marinha que teve injeção de dinheiro do governo para a construção de corvetas.