Brasil fecha fronteiras com países da América do Sul

O Governo Federal determinou o fechamento de fronteiras brasileiras com países vizinhos da América do Sul para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). A medida foi publicada hoje (19), quinta-feira. A restrição é apenas para rodovias e outros meios terrestres.

A decisão do governo vale para estrangeiros que estejam nos países latinos e queiram entrar no Brasil. Já para cidadãos brasileiros que estiverem em algum desses países poderão entrar no Brasil sem restrição. O fechamento das fronteiras vai valer para os próximos 15 dias.

A decisão é semelhante ao que foi adotada pelos vizinhos Argentina, Honduras e Peru.