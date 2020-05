Brasil registra 1.039 mortes por coronavírus em apenas 24h

Nesta terça-feira (26) o Ministério da Saúde contabilizou 1.039 mortes por coronavírus (Covid-19) em um período de 24h, totalizando assim 24.512 óbitos pelo vírus desde o inicio da pandemia. No mesmo período, os Estados Unidos – epicentro da doença no mundo – registrou 592 mortes entre segunda e terça-feira.

Em relação a contaminação da doença no Brasil, a Pasta contabilizou 16.324 novos casos em um período de 24h, totalizando 391.222 diagnósticos da doença no país. No entanto, 158.593 pessoas foram curadas do coronavírus, o que representa 40,5% do total de casos confirmados. Outros 208.117 casos estão recebendo acompanhamento médico em todo o Brasil.

Segundo do projeto Fiocruz Monitora Covid,o Brasil é o país com a duplicação mais rápida entre as outras nações com casos de coronavírus. De acordo com o estudo, os óbitos dobram no Brasil, em média, a cada 6,5 dias.

AVANÇO DO CORONAVÍRUS PELO BRASIL

O Brasil é o segundo país com mais casos confirmados da doença pelo mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e superando Rússia, Reino Unido, Itália e Espanha.

Apesar do alto número, o país está em 110º no ranking de nações que mais fazem testes, segundo o site World o Meters.

Em razão da falta de testes, especialistas e instituições avaliam que no Brasil há uma subnotificação brutal. Pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), avaliam que o número de contaminados pode ser até 15 vezes maior do que o divulgado pela Pasta.

Foto: leo2014 /Pixabay