Brasil registra 1.156 novas mortes por Covid-19 e totaliza 26.788 óbitos

Pelo terceiro dia consecutivo, Brasil registra mais de 1 mil mortes por coronavírus (Covid-19) em um período de 24h, segundo dados do Ministério da Saúde. Com esse resultado, o país soma 26.788 óbitos pelo vírus desde o inicio da pandemia.

Desde segunda-feira (25), o Brasil tomou a liderança dos Estados Unidos no número de mortes diárias pela Covid-19. Em razão desta disseminação do vírus no país, governos como o dos Estados Unidos estão impedindo a entrada de brasileiros em seu país.

Segundo esse último balanço do Ministério da Saúde, o país soma 438.238 casos confirmados da doença. Esse resultado coloca o Brasil em segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás apenas dos Estados Unidos.

A pasta também aponta que 177.604 pessoas curadas do coronavírus, somente nas últimas 24h foram 10.957.

Flexibilização da quarentena

Apesar desta escalada da doença no Brasil, alguns estados planejam reabertura no comércio. Na última quarta-feira (27), o governador João Doria (PSDB) anunciou o programa do que ele chama “quarentena inteligente”.

O programa será dividido em cinco fases, no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”. Segundo a gestão estadual, o objetivo é assegurar atendimento de saúde à população e garantir que a pouca disseminação do coronavírus.

AVANÇO DO CORONAVÍRUS PELO BRASIL

Apesar do alto número de casos confirmados da doença, o Brasil está em 110º no ranking de nações que mais fazem testes, segundo o site World o Meters.

Em razão da falta de testes, especialistas e instituições avaliam que no Brasil há uma subnotificação brutal. Pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), avaliam que o número de contaminados pode ser até 15 vezes maior do que o divulgado pela Pasta.