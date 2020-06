Brasil registra 1.364 mortes por covid-19, o segundo maior número de óbitos em 24h

Na última terça-feira (23), o consórcio de veículos de imprensa contabilizou 1.364 mortes por coronavírus (covid-19) entre segunda e terça-feira. Esse é o segundo maior número de óbitos causado pela doença no Brasil, o maior foi registrado em 4 de junho (1.473).

Com esse resultado, Brasil tem hoje 52.771 vidas perdidas em razão da pandemia. No entanto, segundo dados do Governo Federal, esse número é de 52.645, totalizando 126 mortes a menos.

No mesmo período, o número de casos novos da doença aumentou: Pelo consórcio da imprensa, foram registrados 40.131 casos confirmados de covid-19 contra 39.439 do Ministério da Saúde.

Segundo o Governo Federal, o país têm 1.145.906 infecções desde o início da pandemia. Dessas, 479 mil pacientes seguem em acompanhamento, enquanto 613.345 se recuperaram.

O consórcio de imprensa é formado pelos veículos Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, G1, O Globo, Extra e UOL. A criação dessa parceria ocorreu após o Governo Federal alterar a dinâmica na divulgação de dados oficiais sobre a covid-19. As informações são reunidas por meio das secretárias de saúde dos 26 estados e do Distrito Federal.

São Paulo

Entre segunda e terça-feira, o estado de São Paulo registrou o maior aumento de mortes por coronavírus desde o inicio da pandemia. Segundo o Governo de SP, em um período de 24h foram contabilizadas 434 óbitos pelo vírus. O recorde anterior havia ocorrido no dia 17 de junho, com 389 vítimas da doença.

São Paulo se mantém como o epicentro da pandemia no país, totalizando 13.068 mortes e 229.475 casos de pessoas infectadas pela covid-19.

Vale lembrar que as terças-feiras o número costuma ser maior em razão dos atrasos de notificação do fim de semana.

Apensar do aumento no número de casos em São Paulo, as taxas ocupação de UTI seguem controladas. De acordo com a gestão estadual, a taxa é de 65,7% no estado e 68% na Grande São Paulo.

Testes de vacinas em SP

Desde o dia 19 de junho, sexta-feira, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) iniciou os testes da vacina para combater o coronavírus em voluntários brasileiros. A vacina é desenvolvida pela Universidade de Oxford (Inglaterra).

Nesta primeira etapa serão vacinados 2 mil voluntários, sendo eles profissionais de saúde entre 18 e 55 anos e outros funcionários que atuam no Hospital São Paulo, ligados à Escola Paulista Medicina, da Unifesp.

O projeto é financiado pela Fundação Lemann e foi anunciado no inicio deste mês. Na ocasião, a Unifesp informou que os testes com voluntários brasileiros contribuirão para o registro da vacina no Reino Unido, previsto para o fim deste ano.

Existe também uma outra vacina que está em desenvolvimento, só que pela empresa chinesa Sinovac. Ela será testada no Brasil em julho. A aplicação dessa outra vacina ocorre em parceria com o Instituto Butantan.

Foto: Fotos Públicas/Divulgação