Brasil registra 241 mortes pelo Covid-19 e 6.836 casos confirmados

No último balanço do governo federal em relação ao avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil mostrou que o número de mortes pela doença chegou a 241. O levantamento mostrou que o índice de letalidade se manteve em 3,5%.

O número de pessoas infectadas cresceu 1.119, foi o segundo maior aumento de casos confirmados do vírus, perdendo apenas para terça-feira (31), quando foi contabilizado 1.138 novos casos.

São Paulo lidera o ranking com mais casos confirmado do Covi-19 e é considerado o epicentro da doença no país, são 164 óbitos.

O perfil das vítimas pela doença são 60% eram homens e 40%, mulheres. A grande maioria das fatalidades (89%) aconteceu em vítimas com mais de 60 anos.

Sobre o aumento do número de casos, o secretário executivo do ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, explicou que a progressão está “dentro do esperado” e está relacionada ao aumento da testagem de casos suspeitos e até mesmo de pessoas que morreram.

Com a distribuição de mais kits de testes de detecção rápida para o novo coronavírus, o governo e as secretarias estaduais terão condições de realizar mais exames, o que deve identificar mais pessoas infectadas.

