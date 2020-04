Brasil registra o maior número de óbitos pelo coronavírus em 24h

Como é de costume, todos os dias o ministério da Saúde divulga os números atualizados do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. Na última terça-feira (31) o Brasil contabilizou o maior número de mortes em 24h, com 42 óbitos. Atualmente são 201 fatalidades causadas pelo vírus.

A pasta também divulgou que o número de pessoas infectadas pela doença subiu de 4.579 para 5.717 casos confirmados. Esse resultado elevou o índice de mortalidade, que estava abaixo de 2%, mas que atualmente subiu para 3,5%.

Como epicentro da doença no país, São Paulo ainda é o estado com mais casos confirmados da Covid-19, sendo 2.339 infectados e 136 mortes pela doença. Rio de Janeiro aparece em segundo com 708 e 23, respectivamente, e Ceará em terceiro lugar com 390 e sete, respectivamente.

Respeitar o isolamento

Ao lado dos ministros da Economia e da Justiça, Paulo Guedes e Sergio Moro, respectivamente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta defendeu a prática de isolamento social adotadas pelos estados como forma de evitar a disseminação do Covid-19.

Kits de testes rápidos

Na mesma terça-feira chegou ao Brasil o primeiro lote de 500 mil de testes de detecção rápida para o novo coronavírus. O lote faz parte de uma compra de compra de 5 milhões de kits efetuada pela Vale.

O teste, produzido pela empresa chinesa Wondfo, tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele detecta anticorpos e permite que se tenha um resultado em apenas 15 minutos.

Mudança de postura

Na semana passada (24), o presidente Bolsonaro (Sem Partido) fez um pronunciamento na televisão falando sobre as medidas do governo federal contra o Covid-19, mas aproveitou seu tempo para subestimar a fatalidade do vírus, criticar a prática de isolamento social e atacar parte da imprensa.

Já no discurso de ontem (31) o presidente mudou sua postura. Ele admitiu a gravidade da doença, mas enfatizou que o papel dele será de salvar as vidas e os empregos.

Na televisão o presidente anunciou algumas medidas de combate ao vírus, entre elas:

A criação de um Centro de Operações para realizar ações de montagem de postos de triagem de pacientes, apoio a campanhas, logística e transporte de medicamentos e equipamentos de saúde;

Congelamento dos preços dos remédios por 60 dias;

Ampliação do Bolsa Família;

Disponibilização do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais e desempregados;

Criação de uma linha de crédito para as empresas.

Apesar de terem sido anunciadas, as últimas duas medidas ainda não foram aprovadas.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil