Brasil supera a marca de 90 mil mortes por coronavírus

Na última quarta-feira (30), o Brasil atingiu a marca de 90.188 mortes por coronavírus (Covid-19). O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa com base nos dados das secretárias estaduais de Saúde.

O primeiro óbito pela doença ocorreu em 17 de março, desde então se passaram mais de quatro meses até o país alcançar a marca de 90 mil vidas perdidas. Quando comparado com as tragédias brasileiras recentes, o número representa:

São 373 incêndios da Boate Kiss;

São mais de 1.270 quedas do avião da Chapecoense.

Nas últimas 24h, foram contabilizadas 1.554 vidas perdidas pelo vírus. Com esse resultado, a média móvel (que contabiliza os mortes pela doença nos últimos 7 dias) é de 1.043 óbitos diários.

Já os casos confirmados totalizou 2.555.518 de brasileiros, sendo que deste número, 70.869 foram confirmados no último dia. A média móvel de pessoas infectadas é de 46.235 por dia.

São Paulo

O Estado de São Paulo continua sendo a região com mais registro da doença no país. Ao todo foram contabilizados 22.389 óbitos e 514.197 casos confirmados da Covid-19.

Com esse resultado, o Estado de São Paulo se mantém no conhecido Platô, quando os números se estabilizam. Até o momento, não há uma tendência de queda no número de mortes pela doença.