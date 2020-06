Brasil supera Itália em mais um dia de recorde de mortes por coronavírus

Pela terceira vez consecutiva, o Brasil bateu um novo recorde em número de mortes registrando 1.473 óbitos em apenas 24h por coronavírus (covid-19). Com esse resultado, o país ultrapassa a Itália em número de falecimentos e se torna a terceira nação do mundo com mais casos de mortes pela doença.

Na quarta-feira, o maior número de óbitos até então, havia sido contabilizado 1.349 mortes por coronavírus. Desde o inicio da pandemia, foram registradas 34.072 mortes causadas pela covid-19.

O primeiro país com mais caso de mortes é os Estados Unidos com (108.211), seguido de Reino Unido com (39.987), Brasil com (34.021), Itália (33.689) e a França (29.068) encerra as cinco nações com mais mortes pelo vírus.

Outro recorde foi no surgimento de novos casos da doença no Brasil, somente na última quinta-feira, em um período de 24h, foram contabilizadas mais 30.925 pessoas infectadas pelo vírus. O país soma 618.554 casos confirmados.

Em relação a casos confirmados da covid-19, o Brasil se mantém como a segunda nação com mais pessoas infectadas.

Desaceleração da doença em 3 Estados

De acordo com o Ministério da Saúde, praticamente todos os Estados apresentam níveis de contágio acima de 1, isso significa que, cada pessoa infectada irá transmitir a covid-19 para alguém.

A Pasta destacou apenas três estados apresentaram uma tendência de estabilização no registro de novos casos, são eles o Ceará, Pernambuco e Espírito Santo. No entanto ressaltou a necessidade de acompanhar as próximas semanas para analisar se essa condição se confirma.

São Paulo

São Paulo continua tendo o maior número de casos da covid-19 no Brasil e se mantém como epicentro da doença. Até o momento foram registradas 8.560 falecimentos no Estado Paulista, seguido de Rio de Janeiro (6.327), Ceará (3.813), Pará (3.416) e Pernambuco (3.134).

Foto: Flavio Lo Scalzo / Agência Brasil