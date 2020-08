Brasil tem 12,3 milhões de desempregos, mostra IBGE

Uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que o desemprego no Brasil cresceu de 12,4% para 13,1% no mês de julho, atingindo assim 12,3 milhões de brasileiros, número superior ao registrado em maio, quando a soma era de 10,1 milhões.

A metodologia do IBGE considera desempregado apenas quem procura emprego e não acha. Quem desistiu ou suspendeu a busca, não entra na estatística.

Entre as regiões do país, a maior alta no desemprego aconteceu no Sudeste, onde o número de desocupados passou de 4,7 milhões em maio para 5,8 milhões em julho (alta de 25%).

O Nordeste registrou a segunda maior alta de desempregados no Brasil: 2,9 milhões em julho, 23% na comparação com maio.

O levantamento mostrou também que número de trabalhadores ocupados teve queda de 3,5% entre maio e julho, passando de 84,4 milhões para 81,4 milhões, e que país perdeu 1,9 milhões de trabalhadores informais nos últimos três meses.