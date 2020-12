Brasil tem primeiro caso confirmado de reinfecção pelo novo coronavírus

O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no Brasil. A identificação do caso foi feita pelos governos do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que usaram o método da Fundação Oswaldo Cruz por sequenciamento genético.

A paciente é uma médica de 37 anos que mora em Natal e trabalha também Paraíba. Os testes mostraram que ela foi infectada por duas linhagens diferentes do vírus.

A primeira infecção da médica aconteceu no mês de junho. Após apresentar um quadro de síndrome gripal (cefaleia, dor abdominal e coriza) no dia 17. Em outubro, ela voltou a apresentar um quadro de síndrome gripal no dia 11 de outubro. Entre os sintomas, estavam astenia (sensação de fraqueza), mialgia (dor muscular), cefaleia frontal (dor de cabeça) e distúrbios gustativos e olfativos (ausências de olfato e/ou paladar).

Após realizar um novo teste RT-PCR no dia 13 de outubro, teve um novo resultado positivo para presença do vírus SARS-CoV2, indicando novamente a Covid-19.

Fiocruz constatou a presença de linhagens distintas do vírus SARS-CoV2 nas amostras coletadas, confirmando ser um caso de reinfecção.

Esse caso estava sendo investigado desde o dia 23 de outubro, data em que o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do RN (CIEVS-RN) recebeu a notificação sobre a suspeita