Brasil ultrapassa a marca de 1 milhão de casos de covid-19

Nesta sexta-feira (19) o Brasil contabilizou 1.032.913 casos confirmados de coronavírus (covid-19). A marca de 1 milhão foi superada no mesmo dia que o país soma quase 49 mil mortes pela doença. O levantamento é do consórcio de imprensa.

Pelo quarto dia consecutivo, o Brasil registrou mais de 1.200 mortes pela doença. Desde terça-feira (16) o país vem contabilizando essa marca no número de óbitos, confira:

Terça-feira – 1.338

Quarta-feira – 1.209

Quinta-feira – 1.204

Sexta-feira – 1.206

Os dados são divulgados pelo consórcio de imprensa, formado pelos veículos Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, G1, O Globo, Extra e UOL. A criação dessa parceria ocorreu após o governo federal alterar a dinâmica na divulgação de dados oficiais sobre a covid-19. As informações são reunidas por meio das secretárias de saúde dos 26 estados e do Distrito Federal.

O Brasil ainda é o segundo país com maior número de casos confirmados e óbitos da doença, perdendo apenas para os Estados Unidos.

Coronavírus nos estados

O estado de São Paulo continua como o epicentro da doença do país, com 211.658 contaminados e 12.232 mortes. A taxa de letalidade da doença é de 5,8%.

Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, com 93.378 casos confirmados e 8.595 vidas perdidas, no entanto, a taxa de letalidade no estado é de 9,2%. Em terceiro está, com 89.863 casos e 5.460 mortes.