Bruno Covas volta a fazer quimioterapia após ser diagnosticado com novo nódulo no fígado

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi submetido nesta quarta-feira a novos exames de imagem que detectaram a presença de um novo nódulo em seu fígado. O prefeito iniciou uma quimioterapia no hospital Sírio Libanês, onde faz o tratamento.

Segundo o Sírio Libanês, apesar do novo nódulo detectado, Covas está clinicamente bem disposto, alimentando-se bem e recuperando peso após período de radioterapia.

“Os exames de imagem realizados nesta 4ª feira, 17/02, evidenciaram sucesso da radioterapia no controle dos linfonodos, próximos ao estômago. Foi detectado também o surgimento de um novo nódulo no fígado, cuja presença enseja ajuste no tratamento. A imunoterapia será interrompida e um novo protocolo de quimioterapia convencional terá início”.

O tumor detectado agora no fígado do prefeito de SP não passou por biópsia, mas o histórico da doença do prefeito foi determinante para o início da quimioterapia.

Em uma postagem nas redes sócias, Covas comentou o diagnóstico e disse que vai “enfrentá-lo como sempre: confiante”.

“Mais um desafio a ser superado. Vou enfrentá-lo como sempre: confiante, de cabeça erguida e grato pelo apoio e carinho de todos vocês”.

Segundo a equipe médica que trata o prefeito de São Paulo, estão prescritas quatro novas sessões de 48 horas da quimioterapia, com intervalos de 14 dias entre cada uma. Ao final do processo, novos exames de imagem serão feitos para controle do novo ciclo.

Covas iniciou a quimioterapia na tarde desta 4ª feira, e deverá ficar internado até o próximo sábado.

Nas redes sociais, o prefeito reproduziu uma fala do ex-presidente americano Abraham Lincoln. “O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho”.

Bruno Covas é acompanhado pelas equipes coordenadas pelos médicos David Uip, Roberto Kalil Filho, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e João Luiz Fernandes da Silva (radioterapia).