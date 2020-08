Buscas por imóveis residenciais aumentaram em São Paulo no mês de junho

A busca por imóveis residenciais em São Paulo cresceu 26% no mês de junho em comparação com o mesmo período do ano passado. As pesquisas dos imóveis ocorreram dentro do portal imobiliário Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do país.

Além do aumento das buscas, de um ano pra cá houve uma mudança no perfil dos imóveis. Segundo o site, atualmente 57% dos consumidores procuram por imóveis à venda e 43% por locação. No mesmo período do ano passado o interesse era o contrário, a maioria (62%) estavam interessados em alugar e o outros 38% em comprar.

Outra mudança nas buscas que chamou atenção foi o tipo de residências. Em 2019 a preferência dos clientes eram por apartamentos (55%), mas neste ano a maioria das buscas eram por casas (56%).

Para o CEO da Imovelweb, Tiago Galdino, o que explica essa mudança é: “A menor taxa de juros dos últimos tempos, estabilização de preços, redução de estoques e novas soluções de crédito”.

Os bairros de São Paulo mais procurados dentro do portal foram:

Vila Mariana;

Interlagos; e

Mooca

Suas médias do metro quadrado estão em R$ 10.665,00, R$ 6.159,00 e R$ 7.208,00, respectivamente. Já as regiões de Ipiranga (R$ 8.293,00/m²), Tatuapé (R$ 7.410,00/m²) e Vila Prudente (R$ 6.492,00/m²) foram mais procurados por quem quer adquirir um apartamento.