Butantan inicia envase da vacina CoronaVac

O governo de São Paulo afirmou nesta quinta-feira (10) que o Instituto Butantan iniciou o envase da CoronaVac, a vacina chinesa contra o novo coronavírus.

“O Instituto Butantan iniciou ontem a produção da vacina do Butantan, a CoronaVac, aqui na sede do Butantan em São Paulo. Esta é a produção brasileira do Butantan, que está produzindo aqui com insumos que vieram da Sinovac, a vacina do Brasil, a vacina do Butantan. Um momento histórico que orgulha a todos nós brasileiros”, disse o governador João Doria (PSDB) durante entrevista coletiva.

O processo de envase começou a ser realizado nesta quarta-feira (09), na fábrica do Instituto Butantan, que tem 1.880 metros quadrados, e contará com o reforço de 120 novos profissionais. O funcionamento passa a ser feito 24 horas por dia. Atualmente, o Butantan opera com 245 colaboradores.

O Instituto Butantan pretende envasar entre 600 mil a um milhão de doses por dia.

São Paulo já recebeu 120 mil doses prontas da CoronaVac, além da carga de insumos que pode virar até 1 milhão de doses.

O imunizante está na terceira fase de testes, estágio em que a eficácia precisa ser comprovada antes da liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).