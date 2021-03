Butantan pede à Anvisa autorização para testar soro anti-Covid em humanos

O Instituto Butantan enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) um pedido de autorização para realizar um estudo clínico do soro anticoronavírus, que vem sendo desenvolvido desde o ano passado a partir do plasma de cavalos.

Segundo o estudo, o soro pode amenizar os sintomas da doença nas pessoas já infectadas. Ele não é capaz de curar e nem de prevenir a doença. A pesquisa é coordenada pelos médicos Esper Kallás e José Medina, da Universidade de São Paulo (USP).

A autorização permitirá que o soro seja aplicado em pessoas contaminadas pela doença e, depois, que se descubra qual a dose necessária para obter os efeitos desejados.

“O Butantan está desenvolvendo um soro para tratar e curar pacientes com Covid-19. O instituto já protocolou na Anvisa o pedido de autorização para que pacientes possam ser tratados com o soro”, disse o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa

O governo paulista espera que já na próxima semana a Anvisa possa autorizar o início desses testes.

O vírus inativo não provoca danos aos cavalos e nem se multiplica no organismo, mas estimula a produção de anticorpos. Os técnicos retiram o plasma do cavalo, que faz parte do sangue do animal, e levam para a sede do Butantan. Os anticorpos são separados do plasma e se transformam em um soro anti-Covid.

O diretor do Butantan, Dimas Covas, informou que foi enviado à Anvisa um “dossiê de desenvolvimento clínico desse produto” na última terça (2) e que espera receber “até o final do dia de hoje as observações da agência”.

Dimas Covas explicou que os testes serão feitos inicialmente com pacientes transplantados de rim, no Hospital do Rim, e pacientes comorbidades no Hospital das Clínicas.

Ele também garantiu que os resultados demonstraram que o soro é seguro e efetivo nos testes feitos em animais.

“Os animais que foram tratados tiveram seu pulmão protegido, ou seja, não desenvolveram a forma fatal da infecção pelo coronavírus, mostrando que os resultados de estudos em animais são extremamente promissores e esperamos que a mesma efetividade seja demonstrada agora nesses estudos clínicos que poderão ser autorizados”, disse.