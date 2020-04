Cadastramento das famílias para receber o auxílio emergencial começa hoje (7)

A partir de hoje (7), o governo federal irá disponibilizar o aplicativo para que as famílias que não estão inscritos em programas sociais possam se cadastrar para receber a renda básica emergencial de R$ 600. O pagamento deve ser feito em até 48h após o cadastro.

O auxílio será pago de R$ 600 até R$ 1.200 em caso de mulheres que são mães e chefes de família. O recurso será pago nos próximos três meses e beneficiará 54 milhões de pessoas, entre elas trabalhadores informais, autônomos e desempregados.

A Caixa Econômica Federal também lançou uma página na internet (clique aqui) e uma central de atendimento telefônico para a retirada de dúvidas e a realização do cadastro.

Deverão cadastrar-se trabalhadores autônomos não inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) e que não pagam nenhuma contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Quem não sabe se está no CadÚnico pode conferir a situação ao digitar o CPF no aplicativo.

O lançamento deste aplicativo que libera o auxílio emergencial acontece seis dias após o presidente Bolsonaro (Sem Partido) ter sancionado o projeto. Antes disso, a Câmara Federal e o Senado haviam aprovado o texto em um período de três dias.

Para receber a renda básica emergencial, a o trabalhador deve:

ser maior de 18 anos;

não ter emprego formal;

não for titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;

ter renda mensal per capita de até meio salário mínimos (R$ 519) ou a renda familiar mensal for no total de até três salários mínimos (R$ 3.135);

não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

Para os autônomos, o benefício será válido se o profissional:

exercer atividade na condição de Microempreendedor Individual (MEI) ou;

ser contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social ou;

ser trabalhador informal, de qualquer natureza, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal até 20 de março de 2020.

CONFIRA COMO O BENEFÍCIO IRÁ FUNCIONAR:

O BENEFÍCIO SERÁ VÁLIDO POR QUANTO TEMPO?

O texto aprovado no Congresso exige que o auxílio emergencial seja pago durante os próximos três meses. No entanto, o projeto prevê a prorrogação deste benefício, dependendo do cenário.

COMO SERÁ FEITO O PAGAMENTO?

O pagamento será efetuado ao longo de três meses, com operacionalização pelas redes dos bancos públicos federais: Caixa Econômica Federal, casas lotéricas, Banco do Brasil (BB), Banco da Amazônia (Basa) e Banco do Nordeste (BNB), após o cruzamento de dados para definir quem tem direito ao benefício.

QUEM RECEBE BOLSA FAMÍLIA TAMBÉM TÊM DIREITO?

Fica a critério da família beneficiada, ou seja, para quem recebe o Bolsa Família, poderá trocar pelo auxílio emergencial temporariamente.

QUEM ESTÁ NA FILA DO INSS PARA FAZER PERÍCIA PARA RECEBER AUXÍLIO-DOENÇA TERÁ DIREITO?

O projeto prevê a antecipação de um salário mínimo (R$ 1.045) para quem está na fila do INSS para receber o auxílio-doença até que seja feita perícia. O pagamento está condicionado à apresentação de atestado médico.