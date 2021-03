Caixa com serpentes é encontrada em agência dos Correios na Zona Norte

A polícia encontrou na manhã desta terça-feira (02) uma caixa com serpentes em uma agência dos Correios na Zona Norte da cidade de São Paulo.

Agentes da Polícia Ambiental foram chamados depois que o raio-X da unidade, localizada na Marginal Tietê, levantou a suspeita sobre a presença dos animais no interior da encomenda.

Foram encontradas 15 jiboias dentro de meias de nylon, sendo 14 filhotes e uma adulta.

A encomenda foi postada por um homem de Belém, no estado do Pará, com destino a um morador da Vila Maria.