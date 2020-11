Caixa faz novo pagamento do FGTS nesta segunda (3)

A partir de hoje (3), segunda-feira, os nascidos do mês de junho receberão o crédito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até R$ 1.045. Os depósitos do benefício irão acontecer até o dia 21 de setembro de acordo com o mês de aniversário.

Segundo a Caixa Econômica Federal, ao todo serão injetados R$ 37,8 bilhões na economia, beneficiando cerca de 60 milhões de trabalhadores.

Apesar do depósito, o saque ou a transferência só estará disponível no dia 3 de outubro. O valor do depósito pode chegar até R$ 1.045 (um salário mínimo) de acordo com o que o trabalhador têm disponível em sua conta.

A consulta e a transferência do valor pode ser feita via Caixa Tem, aplicativo disponível para Android e iOS.

Confira o calendário de depósito e de saque do FGTS