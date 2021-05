Câmara Municipal aprova Projeto de Lei que institui o Polo Cultural, Gastronômico e Turístico do Largo da Matriz da Nossa Senhora do Ó

Na última quarta-feira, 12 de maio, a Câmara Municipal de São Paulo, em sessão extraordinária, aprovou em segunda votação o Projeto de Lei que institui o Polo Cultural, Gastronômico e Turístico do Largo da Matriz da Nossa Senhora do Ó e entorno.

O projeto prevê a atração de investimentos para a região, realização de eventos e cursos, sensibilização da comunidade para a criação de atividades educacionais e culturais, além de preservar e valorizar a memória histórica, cultural e turística do território, o inserindo no guia turístico da cidade.

Os empreendedores da região que participarem do projeto receberão o selo “Amigo da Freguesia do Ó”. De acordo com o projeto, quem conquistar o selo terá prioridade na participação de eventos de rua organizados pelo Polo.

O núcleo do Polo Cultural, Gastronômico e Turístico do Largo da Matriz, responsável pelos eventos e ações do projeto, será composto pelo Poder Executivo após a sanção do Prefeito Bruno Covas.

Aprovado em segunda votação na Câmara Municipal de São Paulo, o projeto de lei segue para sanção do prefeito Bruno Covas. O PL está disponível na íntegra no site SPLegis, no link: www.bit.ly/pologastronomicozn