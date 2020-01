Caminhada reúne grupos religiosos e etnias em busca de paz

No domingo (9/02), grupos de diferentes religiões e etnias realizam a “1ª caminha pela paz, pelo meio ambiente e pela inclusão social em homenagem a rainha do mar, Yemanjá”. A concentração será na Praça do Patriarca, às 10h, no Centro da 4ª Metrópole do Planeta São Paulo.

Além da caminhada a ação contará com apresentações musicais, dança, capoeira e Afoxés. Dezenas de grupos religiosos e de etnias já confirmaram presença, entre eles a comunidade cigana, aldeia indígena, Juremeiros, carimbó, Umbanda, Candomblé e entre outros.

Caminha pela paz, pelo meio ambiente e pela inclusão social em homenagem a rainha do mar, Yemanjá

Quando: 9 de fevereiro, domingo, a partir das 10h

Onde: Praça do Patriarca

Entrada: Gratuita

Foto: Yerson Retamal por Pixabay